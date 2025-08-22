ФСБ сообщила о задержании двух жителей Приморья за сотрудничество с СБУ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании в Приморье двух жителей региона за сотрудничество со спецслужбами Украины.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

При этом, добавили в спецслужбе, они "полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны".

Оба подозреваемых задержаны, в отношении них следственным отделом УФСБ по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.