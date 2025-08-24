Поиск

Пожарный поезд направлен для тушения возгорания в Ленинградской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Для ликвидации пожара в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области направлен пожарный поезд, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Там уточнили, что в составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

На движение пассажирских поездов ситуация не влияет, угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет, добавили в ОЖД.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале НОВАТЭК.

Александр Дрозденко РЖД Усть-Луга НОВАТЭК Ленинградская область
