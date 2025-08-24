В Новошахтинске удалось сократить площадь пожара на заводе нефтепродуктов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожарные работают над ликвидацией возгорания на территории АО "НЗНП" в Новошахтинске Ростовской области, на территорию которого ранее упали обломки БПЛА, сообщил в воскресенье врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Площадь пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на данный момент удалось сократить. Задействована аэромобильная группировка МЧС. Помогают сотрудники МЧС из четырех российских регионов - Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей", - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь отметил, что всего в ликвидации ЧС задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения пожара дополнительно привлекались два пожарных поезда, сейчас задействован только один.

"Помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Почти везде они уже устранены. Коммунальщики опрессовывают магистральный водовод. Вода уже поступила в городские резервуары. Пока без водоснабжения остаются около 8 тыс. жителей Красного Сулина и нескольких поселков. Для них организован подвоз воды", - добавил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что 21 августа возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Новошахтинске в Ростовской области в результате падения обломков беспилотников.

Также сообщалось, что для постоянного наполнения пожарных резервуаров Новошахтинского предприятия, на котором специалисты экстренных служб ликвидируют возгорание, было снижено давление воды на города Новошахтинск и Красный Сулин.