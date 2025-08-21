В Новошахтинске из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Новошахтинске на территории промышленного предприятия случился пожар из-за падения обломков БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание", - написал он в Telegram.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.