В Новошахтинске из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Новошахтинске на территории промышленного предприятия случился пожар из-за падения обломков БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание", - написал он в Telegram.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Новошахтинск Юрий Слюсарь Ростовская область
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

