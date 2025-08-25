Поиск

Найдена пропавшая на острове Итуруп туристическая группа

Всех десятерых эвакуируют вертолетом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Обнаружена туристическая группа из 10 человек, пропавшая на острове Итуруп Большой Курильской гряды, сообщил глава Курильского округа Константин Истомин в своем телеграм-канале в понедельник.

"Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации", - написал Истомин.

Туристическая группа, состоящая из девяти женщин и мужчины-проводника, пропала на острове Итуруп Большой Курильской гряды 24 августа. Тургруппа в назначенное время после восхождения на вулкан Баранского не вернулась в лагерь, разбитый у подножья вулкана. Пропавших искали, в том числе, с вертолета.

Вулкан Баранского - действующий, расположен в центральной части острова. Его высота - 1 тыс. 125 м.

