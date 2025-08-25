Возобновились поиски пропавшей на острове Итуруп тургруппы из 10 человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В понедельник утром возобновились поиски туристической группы из 10 человек, пропавшей накануне на острове Итуруп Большой Курильской гряды, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

"На Сахалине вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски потерявшейся тургруппы. На поиски выдвинулся борт ведомства с тремя спасателями. На земле в поисково-спасательной операции задействованы 28 специалистов и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.

В воскресенье наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски были осложнены из-за низкой облачности и густого тумана, они приостанавливались на ночь из-за темноты.

Ранее туристическая группа из 10 человек пропала на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского.

Вулкан Баранского - действующий, расположен в центральной части острова. Его высота - 1 тыс. 125 м.