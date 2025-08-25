Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз просит Минэкономразвития рассмотреть обращение о введении моратория на банкротство сельхозпроизводителей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за погодных условий, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ведомственной перепиской.

Свою просьбу Минсельхоз мотивирует тем, что "Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства)" и подкрепляет письмом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Вопрос о введении моратория на банкротство пострадавших от непогоды аграриев на минувшей неделе поднял и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на встрече и президентом Владимиром Путиным. Он высказал опасения, что есть высокая вероятность того, что хозяйства, прежде всего малые и средние, выставят все свои угодья на продажу, "уйдут в крупные агропромышленные холдинги".

Путин поддержал его предложение. "Давайте сделаем это", - сказал тогда президент.

Кубанский Минсельхоз аргументирует свою просьбу также опасением банкротства ряда сельхозпроизводителей, потери которых в этом году оцениваются как критические. Засуха привела к гибели посевов на площади порядка 23 тысячи га и снижению урожайности на 50-80% на площади более 260 тысяч га (по состоянию на 4 августа). "В текущем году в Краснодарском крае ожидается снижение валового сбора зерновых колосовых и зернобобовых культур к уровню прошлого года на 22%, в том числе по районам, где введен режим чрезвычайной ситуации, снижение составит более чем на 40%", - цитирует источник обращение.

В этих условиях значительная часть хозяйств не сможет исполнить кредитные обязательства. В связи с этим предлагается ввести на период до 1 января 2027 года запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве в отношении зарегистрированных в зоне ЧС сельхозпроизводителей, у которых подтверждена гибель или повреждение посевов сельхозкультур на площади не менее 30% от общей посевной площади. Кроме того, речь идет о приостановке исполнительных производств по взысканию долгов, возникших до даты введения ЧС регионального уровня.

Минсельхоз края подчеркивает, что эта мера не отменяет финансовых обязательств, но предоставит хозяйствам критически важную отсрочку для восстановления деятельности после утраты урожая, предотвратит распродажу их имущества в рамках конкурсного производства и сохранит посевные площади под урожай 2026 года.

Авторы обращения апеллируют к опыту введения моратория на банкротство в период пандемии COVID-19. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, был введен постановлением правительства от 28 марта 2022 года. Он действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года.