Красноярские депутаты предложили признать край неблагоприятным для сельского хозяйства

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания (ЗС) Красноярского края подготовили обращение в Госдуму и правительство РФ с предложением включить регион в перечень территорий, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, сообщила пресс-служба парламента.

По словам председателя комитета ЗС по делам села и агропромышленной политике Владислава Зырянова, в Красноярском крае чувствуется недостаток господдержки отрасли АПК. При нынешней стоимости заемных денег и удорожании всех составляющих себестоимости с/х производства регион рискует, что в отрасли могут начаться банкротства.

"Убытки в отрасли увеличились в 4,4 раза. Мы наблюдаем диспаритет цен, когда крестьяне вкладывают больше, чем получают за произведенную продукцию. Вывод может быть только один: мы должны увеличивать объемы государственной поддержки, мы должны поддерживать АПК", - сказал Зырянов на заседании комитета.

С этой целью члены комитета подготовили обращение в федеральные органы власти по вопросу изменения правил отнесения субъектов РФ к территориям, которые неблагоприятны для производства сельскохозяйственной продукции.

"В соответствии с федеральными нормативными актами Красноярский край к такой территории не относится, а вот Хакасия и Томская область входят в такой перечень. Это абсурдная ситуация, которую надо исправлять. Мы будем добиваться изменения правил, чтобы наш регион был включен в список территорий, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства", - отметил председатель комитета.

Он пояснил, что данный вопрос напрямую связан с объемами господдержки АПК края на федеральном уровне.

По данным краевого Минсельхоза, объем производства продукции АПК в Красноярском крае по итогам 2023 года составил 122,5 млрд рублей, что на 6,1% меньше, чем в 2022-м. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2023 году составила 77,4%, тогда как в 2022 году - 90,3%.

Осенью 2023 года сообщалось, что финансирование региональной госпрограммы по развитию АПК в Красноярском крае в 2024 году составит 10 млрд рублей, из которых 8,8 млрд рублей - средства края. В регионе действует целый ряд различных мер поддержки аграриев, включая субсидии, гранты и возмещение затрат на производство и покупку техники. Несмотря на это, в краевом парламенте регулярно поднимается тема недостаточности поддержки отрасли АПК.