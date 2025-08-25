Поиск

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Архивное фото
Фото: РИА Новости

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев задержаны по обвинению в растрате при строительстве фортификаций на границе, сообщает в понедельник МВД России.

По версии следствия, Сошников, Решетько, Стрелецкая, а также Губарев совершили растрату. Они похитили более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной, говорится в сообщении.

Уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в отношении должностных лиц правительства Белгородской области и Управления капстроительства было возбуждено в феврале текущего года.

В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ.

Согласно сообщению, в ходе предварительного расследования установлено, что указания о закупке и согласовании с Минобороны тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова. Он занимал должность заместителя губернатора - начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по данному направлению деятельности.

Следователи МВД России возбудили четыре уголовных дела в отношении Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство.

В понедельник по местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся следственные действия. Подозреваемые будут доставлены в Следственный департамент МВД России для предъявления обвинений. Следователи планируют обратиться в Мещанский суд Москвы с ходатайствами об избрании Базарову и другим лицам мер пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности, отметили в МВД.

О задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова в понедельник сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что следственные действия в отношении Базарова связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области.

Белгородская область
