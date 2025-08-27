Поиск

Кравцов считает, что система образования РФ очень быстро перейдет на мессенджер Max

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Система образования РФ максимально быстро перейдет на национальный мессенджер Max, однако насильно осуществлять данный переход нельзя, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход (в мессенджер Max - ИФ) осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные. Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - сказал Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, будет ли переход на Max обязательным или рекомендательным.

Министерство рекомендует общение учителей с родителями и школьниками в мессенджере Max, отметил Кравцов. "Мы рекомендуем, и уже достаточно много и учителей, и родителей перешли в Max. Max полностью синхронизирован сегодня со "Сферумом". Напомню, "Сферум" - это отечественная разработка видеоконференцсвязи, которая была разработана в условиях ковида", - сообщил министр.

Сергей Кравцов Сферум Max Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Судебный процесс по иску о взыскании холдинга КДВ в доход РФ начнется в сентябре

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Что произошло за день: среда, 27 августа

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Белгородской области Базарова

Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Белгородской области Базарова

Суд оштрафовал сервис Pinterest на 10 млн рублей

Суд оштрафовал сервис Pinterest на 10 млн рублей

Twitch оштрафован на 61 млн руб. за нарушение российского законодательства

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });