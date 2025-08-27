Кравцов считает, что система образования РФ очень быстро перейдет на мессенджер Max

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Система образования РФ максимально быстро перейдет на национальный мессенджер Max, однако насильно осуществлять данный переход нельзя, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход (в мессенджер Max - ИФ) осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные. Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - сказал Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, будет ли переход на Max обязательным или рекомендательным.

Министерство рекомендует общение учителей с родителями и школьниками в мессенджере Max, отметил Кравцов. "Мы рекомендуем, и уже достаточно много и учителей, и родителей перешли в Max. Max полностью синхронизирован сегодня со "Сферумом". Напомню, "Сферум" - это отечественная разработка видеоконференцсвязи, которая была разработана в условиях ковида", - сообщил министр.