Россия и Туркменистан подтвердили настрой на развитие логистических и энергетических проектов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия и Туркменистан настроены на развитие торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере транспортно-логистических и энергетических проектов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Москве с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

"Сегодняшний наш разговор подтвердил твердый обоюдный настрой - и России, и Туркменистана - на расширение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в транспортно-логистической, инфраструктурной, энергетической сферах", - заявил Лавров на пресс-конференции.