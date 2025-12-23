Покупатель проданной из-за мошенников квартиры выиграла суд в Петербурге

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Петербурженка, продавшая квартиру под влиянием мошенников, не смогла вернуть жилплощадь и будет принудительно выселена, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Женщина просила Красногвардейский районный суд признать недействительным договор купли-продажи квартиры от 5 декабря 2023 года и вернуть стороны к первоначальным позициям. Истец указала, что ее обманули мошенники: подписывая документы, она полагала, что совершает мнимую сделку. Вырученные от продажи деньги - 7 млн рублей - потерпевшая перевела на якобы счет ФСБ. По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Новая владелица квартиры в свою очередь просила суд выселить прежнюю, так как та отказалась съезжать после утраты права собственности. Также она просила взыскать с бывшей хозяйки задолженность в размере 4 тыс. рублей по договору краткосрочного найма жилого помещения с 18 по 21 декабря 2023 года и 300 тыс. рублей за проживание с 22 декабря 2023 года по 23 ноября 2025 года.

Рассмотрев материалы, суд отказал бывшей владелице в признании сделки недействительной. А иск новой собственницы о выселении и взыскании задолженности за проживание удовлетворен, сообщила пресс-служба.

Как указал суд, в договоре, среди прочего, прописано, что продавец гарантирует его заключение "не вследствие стечения тяжелых обстоятельств и не на крайне невыгодных для себя условиях". Также стороны подтвердили, что действуют добровольно, понимают значение своих действий, осознают суть договора и обстоятельства его заключения и не заблуждаются относительно сделки. Факт подписания документа и получение денег продавец не оспаривала.

Суд также учел, что при продаже квартиры женщина заключила агентский договор, сняла с регистрационного учета себя и сына, посещала ПНД для получения справки от психиатра, заключила договоры купли-продажи и аренды квартиры.

Доказательств того, что ответчик знала или должна была знать о том, что истца обманули, а виновники действовали в интересах покупателя, суду не представлено, добавила пресс-служба.