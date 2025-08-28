Мурашко назвал старение населения будущим ключевым вызовом для системы здравоохранения РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ключевым вызовом для системы здравоохранения России в ближайшее время станет старение населения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Какие ключевые вызовы на горизонте ближайшего времени: старение населения, рост нагрузки на систему здравоохранения - это становится очевидным. Ряд стран сегодня имеют количество лиц старшего возраста уже больше чем 25%, и для нашей страны такая ситуация возможна", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков в четверг.

По его словам, неправильно лечить только геронтологические проблемы (связанные с естественными возрастными изменениями - ИФ). "Мы должны смотреть на несколько шагов раньше для того, чтобы человека завести в этот возраст и дать ему возможность реализовать себя по максимуму", - отметил министр.

Мурашко добавил, что вызов по поводу старения населения "меняет всю парадигму здравоохранения" в стране.