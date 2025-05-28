В России планируется внедрение препаратов для восстановления стареющих клеток

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ученые в России в 2028-2030 годах планируют получить и внедрить лекарственные препараты, восстанавливающие стареющие клетки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

"К концу проекта ("Новые технологии сбережения здоровья" - ИФ) наши ученые предполагают получить и внедрить лекарственные препараты, восстанавливающие стареющие клетки и их функции", - сказала она.

Как сказано в ее презентации, планируется, что это осуществится в 2028-2030 годах.

"В среднесрочной перспективе (2026-2027 годы - данные презентации вице-премьера - ИФ) запланирована разработка панелей и тест-системы для определения биологического возраста и процессов старения органов и тканей", - сообщила Голикова.

По ее словам, это еще больше сократит сроки диагностики предрисков старения и возраст-ассоциированных заболеваний и обеспечит их точность.

"Какое-то время назад мы могли говорить, что это невероятное будущее, но сейчас это уже реальность, с которой мы работаем", - отметила вице-премьер.