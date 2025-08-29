Поиск

Шойгу заявил, что Запад тормозит развитие Афганистана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Западные страны тормозят развитие Афганистана, в то время как Москва готова помочь Кабулу в стабилизации обстановки, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Россия готова оказывать талибам содействие на данном направлении, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств", - отметил Шойгу в статье, которая опубликована в "Российской газете".

По словам секретаря Совбеза РФ, 3 июля этого года Россия стала первым в мире государством, официально признавшим находящееся у власти в Афганистане талибское руководство.

"Данное решение направлено на наращивание сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркотрафиком", - заявил Шойгу, который посетил Кабул в ноябре 2024 года.

"Именно тогда мы смогли воочию убедиться в интересе афганского руководства к выстраиванию конструктивного политического диалога с Россией и наметили перспективные направления возможного экономического сотрудничества", - отметил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, следует подумать о возобновлении отношений Афганистана с ШОС, начав с запуска работы соответствующей контактной группы.

"Разумеется, это не исключает того, что всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались "замороженными" порядка 9 млрд долл. государственных резервов Афганистана. Это существенная сумма, и она могла бы помочь в решении острых социально-экономических проблем этой вставшей на путь самостоятельного развития страны", - заявил Шойгу.

"Вместо этого мы видим картину, когда Запад тормозит развитие Афганистана, политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, увязывая их исключительно с возможностью реализации собственных корыстных интересов", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Дата 31 августа 2021 года вошла в историю как окончание одной из самых противоречивых и скандальных иностранных операций США и НАТО, длившейся двадцать лет. Она подвела черту под присутствием американских вооруженных сил и их союзников в Афганистане", - заявил Шойгу.

Афганистан Кабул Сергей Шойгу Совбез
