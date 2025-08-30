Поиск

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай практически перестали использовать доллар и евро в двусторонней торговле, заявил президент РФ Владимир Путин в преддверии своего визита в КНР.

"Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка $100 млрд. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств - внешнеторговых партнеров Китая. Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", - сказал Путин в интервью агентству "Синьхуа".

Россия - крупнейший экспортер нефти и газа в Китай, отметил он. Совокупные поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 млрд кубометров, сказал Путин, напомнив, что в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль - так называемый дальневосточный маршрут. Москва и Пекин эффективно сотрудничают по СПГ-проектам в российском Заполярье, добавил российский президент.

Страны продолжают работать над снижением торговых барьеров друг для друга. "За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР. В целом продовольственные товары и продукция сельского хозяйства занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай", - сказал Путин.

"Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники. Ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов. Есть масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов", - отметил президент РФ.

"Словом, экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации", - подытожил Путин.

Россия Владимир Путин Китай торговля доллар евро
