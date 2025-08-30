Поиск

Российские военные нейтрализовали за ночь 86 беспилотников ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 21:00 пятницы до 7:00 субботы было перехвачено и уничтожено 86 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и Черным морем.

В ведомтсве уточнили, что 30 БПЛА нейтрализовали над Черным морем, 15 - над Крымом, 13 - над Ростовской областью, 11 - над Краснодарским краем, 5 - над Брянской областью, 4 - над Белгородской, по 2 - над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному - над Тульской и Курской.

