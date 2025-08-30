Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вынужденной жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, в результате которой погиб пилот, сообщила в субботу пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, утром 30 августа легкомоторный самолет во время обработки сельскохозяйственных угодий под управлением пилота 1964 года рождения совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате пилот погиб на месте.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области, в 10:10 поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Граждановка. "Разрушений нет, погиб пилот", - сказали в пресс-службе.