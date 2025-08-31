21 беспилотник ликвидирован над российскими регионами в ночь на воскресенье

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 21 украинский дрон, сообщили в Минобороны России.

Из них 19 дронов перехвачено в Южном федеральном округе: 11 беспилотников - над территорией Волгоградской области, восемь - в небе над Ростовской областью. Как ранее сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны были сбиты в Чертковском и Миллеровском районах. Люди не пострадали.

Два беспилотника нейтрализовали в Центральном федеральном округе: по одному дрону - над территориями Белгородской и Брянской областей.