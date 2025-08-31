ВСУ атаковали два района Ростовской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Украинские дроны нанесли удары по Чертковскому и Миллеровскому районам Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле", - написал он в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

В результате атаки никто пострадал, добавил Слюсарь.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Белгороде и Новой Таволжанке. Пострадали три человека.