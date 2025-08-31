Поиск

Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе второй раз за день

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта временно приостановили в Севастополе второй раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

О причинах не сообщается.

По данным дирекции, для пассажиров будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Первый раз остановка продлилась порядка 10 минут.

