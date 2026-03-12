Поиск

Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

Последствия попадания иранского беспилотника в Дубае
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Затраты туристов из-за закрытия воздушного пространства в ряде ближневосточных стран будут компенсированы, в том числе через фонд персональной ответственности туроператоров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда персональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года", - сказал он в ходе заседания правительства.

"Соответствующие документы должны быть подготовлены туроператором, а срок уплаты отчислений за первый квартал текущего года в фонд они смогут перенести на два месяца с 15 апреля на 15 июня. Это решение правительством принято", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что с конца февраля было закрыто воздушное пространство десяти государств - ОАЭ, Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сирии. Из-за этого многие путешественники столкнулись с невозможностью выехать из этих стран.

"Рассчитываем, что это позволит поддержать отрасль и поможет десяткам тысяч наших граждан, чьи поездки оказались сорваны", - сказал глава правительства.

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Михаил Мишустин Ближний Восток
