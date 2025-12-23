Поиск

Принят закон о штрафах до 500 тыс. руб. за навязывание дополнительных услуг

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о значительном повышении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг.

В соответствии с законом, штрафы за указанное правонарушение могут составить: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей (сейчас - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей); для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей).

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, напомнил, что ранее депутаты приняли изменения в федеральный закон "О защите прав потребителей" об установлении запрета на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ, услуг.

"Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов", - считает председатель Госдумы.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин отметил, что "практически каждый из нас сталкивался с навязыванием дополнительных услуг - в любой сфере, от банковской и страховой до здравоохранения, и в большинстве случаев человеку эти услуги совершенно не нужны, но обходятся они во вполне ощутимую сумму".

