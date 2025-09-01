Энергопотребление в ЕЭС России в этом году может быть на уровне 1,17 трлн кВт.ч

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в этом году ожидается в объеме около 1,167 трлн кВт.ч, говорится в проекте схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР) на период 2026-2031 годы, раскрытом "Системным оператором" для общественного обсуждения.

Как сообщалось, энергопотребление в ЕЭС в прошлом году составило 1,174 трлн кВт.ч. Таким образом, речь может идти о небольшом снижении показателя.

Максимум потребления мощности ожидается на уровне 170,76 ГВт.

В технологически изолированных системах (ТИТЭС) оператор ожидает потребления на уровне 15,92 млрд кВт.ч.

"Установленная мощность электростанций ЕЭС России и ТИТЭС на конец 2025 года ожидается 257640,1 МВт, из них 29813,0 МВт (11,57 %) - на атомных электростанциях, 53045,1 МВт (20,58 %) - на гидравлических электростанциях, 168562,1 МВт (65,42 %) - на тепловых электростанциях, 6219,9 МВт (2,43 %) - на ВИЭ-электростанциях", - говорится в документе.

При этом к 2031 году прогнозируется рост потребления в ЕЭС до 1,34 трлн кВт.ч, максимума потребления - до 191,213 ГВт. "Среднегодовые темпы прироста потребления электрической энергии и максимума потребления мощности относительно 2024 года составят 2,08% и 2,09% соответственно", - отмечается в документе.