ФСБ заявила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного в Крыму

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировался в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны, обвиняемый задержан, сообщил ЦОС ФСБ.

"Установлено, что 39-летний житель Севастополя посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины", - сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина собирал сведения о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику в осуществлении диверсионно-террористической деятельности на территории России.

Наряду с этим "он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства", сообщили в ФСБ.

"В этих целях куратор передал исполнителю координаты расположения в Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва", - сообщили в ЦОС.

Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. Позднее его арестовали.

Против него ФСБ расследует уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и госизмене (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 3 ст. 205, ст. 275).

ФСБ заявила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного в Крыму

