Суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта в Crocus City Hall

Фигурант по делу о теракте в Crocus City Hall в здании суда
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы четверым непосредственным исполнителям теракта в подмосковном Crocus City Hall, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Фаридуни, Мирзоева, Файзова, Рачабализоду виновными, назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы",- огласил решение судья.

Также суд назначил им штрафы в размере 990 тысяч рублей каждому.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии особого режима.

Фигуранты дела признаны виновными в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Теракт в Crocus City Hall

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в результате теракта погибли 147 человек, три человека пропали без вести, телесные повреждения получили 336, опасности гибели был подвергнут не менее чем 1 971 человек. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

По данным следствия и суда, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, "действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории Российской Федерации деятельность трех ячеек группировки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ), в которую вошли осуждённые.

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта.

По данным СКР, они завербовали четверых исполнителей нападения и организовали их обучение за границей. Кроме того, ряд обвиняемых по делу планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области.

Хроника 22 марта 2024 года – 12 марта 2026 года Нападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall
