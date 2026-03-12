Туроператоры скоро завершат вывоз организованных туристов в Россию из третьих стран

Сложнее всего было с застрявшими на Мальдивах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры вывезли почти всех своих туристов из стран Персидского залива и в ближайшие дни вернут тех, кто летел через них транзитом в другие регионы, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Туроператоры практически завершили вывоз туристов, застрявших в странах Персидского залива после начала ближневосточного конфликта 28 февраля. В третьих странах, в основном, в Азии и на островах Индийского океана остается небольшое число россиян, выехавших туда по линии туркомпаний, они ждут вылета в ближайшие дни. В основном вывоз будет завершен до 15 марта", - говорится в сообщении.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов подчеркнул, что организованным туристам в сравнении с самостоятельными значительно легче вернуться в Россию.

"Мы вывезли 95-97% своих туристов из всех стран. Еще остались единичные туристы на Филиппинах, Мальдивах, Маврикии, Шри-Ланке, но в основном это те, кто на днях заканчивает свой отдых, и мы уже знаем, кто и чем летит. Самая большая проблема возникла в Бахрейне, потому что национальный перевозчик Gulf Air не летает все эти дни. Мы оформляли туристам саудовские визы и на автобусе вывозили из Манамы в Даммам, оттуда они вылетали Royal Jordanian в Оман и дальше в Москву. Но в целом по третьим странам туроператоры уже завершают процесс вывоза. В отличие от самостоятельных путешественников, у организованных туристов проблем меньше - всех вывозят, за всех платят", - сказал он.

Генеральный директор "Пантеона" Анатолий Гаркушин отметил, что 11 марта из Эмиратов улетели последние туристы компании, включая транзитных пассажиров: "Сейчас много пишут про тяжелую ситуацию на Шри-Ланке, что там застряли чуть ли не тысячи туристов. Видимо, речь идет о самостоятельных путешественниках, так как по линии туроператоров всех вывезли. Некоторое количество россиян осталось на Маврикии и Занзибаре".

Он добавил, что сложнее всего было с Мальдивами: на прямых рейсах не было мест, даже с учетом добавленных "Аэрофлотом" мощностей, приходилось вывозить туристов через третьи страны с двумя стыковками, например, по маршруту Коломбо - Куала-Лумпур - Алма-Ата - Москва. И билеты были очень дорогие.

В компании ITM group подтвердили, что особые сложности возникли с вывозом россиян со Шри-Ланки и Маврикия из-за ограниченности выбора рейсов, не требующих оформления виз в транзитных пунктах.

"Последних застрявших в Абу-Даби (ОАЭ) мы вывезли еще 7 марта. В целом все уже смирились с происходящим, в основном, ведем конструктивные диалоги с туристами, которым еще предстоит возвращаться через Ближний Восток, и с теми, кто еще не вылетел на отдых. Предлагаем альтернативную перевозку до конца марта, либо перенос оплаченных средств на другие направления, реже - аннуляции с возвратом средств", - уточнил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.

В Space Travel отметили, что два дня назад вывезли из стран Ближнего Востока 90% своих туристов, остальных вернут до конца недели.

У туроператора остались туристы на Занзибаре, Шри-Ланке, Маврикии, Мальдивах, Бали и в Таиланде. "Их не так много, людей довольно активно вывозят. Эмиратские авиакомпании уже возобновляют работу, сложнее с вылетами Qatar Airways и Gulf Air. Оформляем возвраты и пересаживаем людей на альтернативные маршруты", - сообщили РСТ в пресс-службе компании.

У "Русского Экспресса" также два дня назад в Россию вылетели последние "застрявшие" в Эмиратах туристы. Далее возвраты будут выполняться по расписанию согласно первоначальным датам бронирования.

Как заметила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, всех туристов из ОАЭ туроператор уже вывез.

"Сравнительно немного туристов еще остается в третьих странах с билетами на транзитные рейсы через аэропорты Ближнего Востока. Мы с ними на связи, делаем все, что от нас зависит в этой ситуации, и надеемся, что они благополучно возвратятся домой в ближайшее время", - добавила она.

Как сообщалось, после остановки авиасообщения через государства Персидского залива 28 февраля порядка 10 тыс. туристов застряли в странах, куда они прибыли транзитом через ближневосточные аэропорты. Ситуация с возвращением в Россию для них оказалась наиболее тяжелой.