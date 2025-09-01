Путин заявил, что дорожная карта ШОС по энергетике нацелена на скоординированную политику

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Дорожная карта ШОС по энергетике, которая будет принята в понедельник, нацелена на скоординированную политику объединения в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Полным ходом реализуется одобренная нами в прошлом году стратегия энергетического сотрудничества до 2030 года", - сказал он, выступая на саммите ШОС.

По словам российского президента, "принимаемая сегодня в ее развитие профильная дорожная карта нацелена на проведение скоординированной и сбалансированной политики в сфере энергетики на всем пространстве ШОС".