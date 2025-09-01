Поиск

Путин заявил, что РФ высоко ценит усилия КНР и Индии по украинскому урегулированию

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия высоко ценит усилия Китая, Индии и других ее партнеров по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии и других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса", - сказал Путин, выступав на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

Он выразил надежду, что "понимание, достигнутое на недавней российско-Американской встрече в верхах на Аляске, также идет в этом направлении". "Открывает дорогу к миру на Украине", - добавил Путин.

