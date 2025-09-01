Ушаков сообщил, что на заседании ШОС тему Украины поднял только Путин

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине обсуждалась в кулуарах саммита ШОС в Тяньцзине, президент РФ Владимир Путин рассказал об итогах саммита в Анкоридже председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Индии Нарендре Моди, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"На саммите, насколько я помню, только наш президент затронул эту тему, я не слышал больше в других выступлениях, а в кулуарах это, естественно, обсуждалось", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

По словам Ушакова, Путин "обсуждал договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом, со многими коллегами, в том числе, с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии".

"Так что без Украины не обошлось, естественно", - добавил он.