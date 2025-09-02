Поиск

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о правах России на южные Курильские острова не обсуждается, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Если же говорить о том, по праву ли Россия владеет Южными Курилами, то тут и обсуждать нечего. В 1945 году советская армия и флот осуществили освободительную миссию, вернув нашей стране земли, временно отторгнутые за сорок лет до этого по итогам Русско-японской войны", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности", - заявил он.

По словам Патрушева, в споре о принадлежности Южно-Курильских островов Японией движет исключительно коммерческий интерес.

"Японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых "северных территориях", а ресурсы. И минеральные, и биологические. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения здесь выносят со дна корм для огромных косяков рыб. Так что в основе "озабоченностей" Токио - чисто коммерческий интерес", - сказал помощник президента РФ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Курильские острова Николай Патрушев Южные Курилы Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Верхние этажи двух домов загорелись в Ростове-на-дону после атаки ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });