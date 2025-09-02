Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о правах России на южные Курильские острова не обсуждается, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Если же говорить о том, по праву ли Россия владеет Южными Курилами, то тут и обсуждать нечего. В 1945 году советская армия и флот осуществили освободительную миссию, вернув нашей стране земли, временно отторгнутые за сорок лет до этого по итогам Русско-японской войны", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности", - заявил он.

По словам Патрушева, в споре о принадлежности Южно-Курильских островов Японией движет исключительно коммерческий интерес.

"Японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых "северных территориях", а ресурсы. И минеральные, и биологические. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения здесь выносят со дна корм для огромных косяков рыб. Так что в основе "озабоченностей" Токио - чисто коммерческий интерес", - сказал помощник президента РФ.