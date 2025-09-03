Поиск

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

"Факт посадки самолета в Черемшанке подтверждаем. В настоящее время в аэропорту работают оперативные службы. Аэропорт Черемшанка сейчас закрыт для приема воздушных судов, международный аэропорт Красноярск работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, жертв нет.

В свою очередь, в АО "КрасАвиаПорт" (оператор регионального аэропорта Черемшанка) агентству сообщили, что самолет совершил аварийную посадку в 6:30 утра (02:30 по московскому времени).

Ил-76 Черемшанка Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября

Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 дронов ВСУ

26 поездов задерживаются в Ростовской области после падения беспилотника в районе одной из станций

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7090 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });