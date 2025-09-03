Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

"Факт посадки самолета в Черемшанке подтверждаем. В настоящее время в аэропорту работают оперативные службы. Аэропорт Черемшанка сейчас закрыт для приема воздушных судов, международный аэропорт Красноярск работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, жертв нет.

В свою очередь, в АО "КрасАвиаПорт" (оператор регионального аэропорта Черемшанка) агентству сообщили, что самолет совершил аварийную посадку в 6:30 утра (02:30 по московскому времени).