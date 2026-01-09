Поиск

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток отразили две украинские контратаки в районе Купянска Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма в пятницу.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Купянск-Узловой, с целью прорыва в Купянск", - сказал Бигма.

По его словам, потери ВСУ составили: свыше 10 военнослужащих и боевая бронемашина HMMWV производства США.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 26 тяжелых боевых квадрокоптеров. Выявлены и уничтожены 34 пункта управления БПЛА и три склада боеприпасов ВСУ", - сообщил представитель группировки.

20 ноября 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка "Запад" взяла под контроль город Купянск в Харьковской области.

