Что произошло за день: четверг, 9 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержанный во Франции по запросу США баскетболист Даниил Касаткин возвращается в Россию в результате обмена на обвиняемого в шпионаже француза Лорана Винатье, сообщила ФСБ. Винатье, осужденный за неисполнение обязанностей иноагента и обвиненный в шпионаже, помилован президентским указом.

- В связи с захватом танкера Marinera российский МИД призвал США вернуться к нормам международного судоходства и "немедленно прекратить незаконные действия в отношении Marinera, а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море".

- На Смоленской площади также предупредили, что размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры западных стран Москва квалифицирует как иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности России.

- США намерены занять доминирующие позиции в нефтяной промышленности Венесуэлы на долгие годы вперед, выдавив оттуда Россию и Китай, что поможет достичь желаемого уровня цен на нефть в $50 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным Financial Times, администрация Трампа приглашает американские нефтяные компании инвестировать в Венесуэлу, нефтяники сначала хотят хотят получить "серьезные гарантии" от Вашингтона. По данным WSJ, дискуссии продолжаются.

- Госдума продолжит совершенствовать законодательство о миграционной политике. В парламент скоро внесут законопроекты о сокращении сроков для обязательного медицинского освидетельствования въезжающих иностранцев и о штрафах за уклонение от этого освидетельствования.

- Глава Грайворонского городского округа Дмитрий Панков ранен в результате удара БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что для Панкова это уже третье ранение.

- Из-за состояния здоровья одного из астронавтов NASA отложило выход в открытый космос двух американцев. По данным Bloomberg, по этой причине миссия Crew-11 может быть возвращена с МКС на Землю досрочно.

- За день произошло несколько ДТП с погибшими. В Волгоградской области в столкновении трех машин погибли семеро, в Калужской области и Приангарье погибли по четыре человека, в Коми перевернулся экскурсионный автобус с детьми, в Удмуртии с ДТП с двумя Lada Granta погибли двое.

- Москву засыплет снегом, но городские службы работают в усиленном режиме и будут убирать снег круглосуточно, сообщил заммэра города Петр Бирюков. Из-за снегопада в Тулу ограничен въезд большегрузов.