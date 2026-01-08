Поиск

Что произошло за день: четверг, 9 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержанный во Франции по запросу США баскетболист Даниил Касаткин возвращается в Россию в результате обмена на обвиняемого в шпионаже француза Лорана Винатье, сообщила ФСБ. Винатье, осужденный за неисполнение обязанностей иноагента и обвиненный в шпионаже, помилован президентским указом.

- В связи с захватом танкера Marinera российский МИД призвал США вернуться к нормам международного судоходства и "немедленно прекратить незаконные действия в отношении Marinera, а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море".

- На Смоленской площади также предупредили, что размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры западных стран Москва квалифицирует как иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности России.

- США намерены занять доминирующие позиции в нефтяной промышленности Венесуэлы на долгие годы вперед, выдавив оттуда Россию и Китай, что поможет достичь желаемого уровня цен на нефть в $50 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным Financial Times, администрация Трампа приглашает американские нефтяные компании инвестировать в Венесуэлу, нефтяники сначала хотят хотят получить "серьезные гарантии" от Вашингтона. По данным WSJ, дискуссии продолжаются.

- Госдума продолжит совершенствовать законодательство о миграционной политике. В парламент скоро внесут законопроекты о сокращении сроков для обязательного медицинского освидетельствования въезжающих иностранцев и о штрафах за уклонение от этого освидетельствования.

- Глава Грайворонского городского округа Дмитрий Панков ранен в результате удара БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что для Панкова это уже третье ранение.

- Из-за состояния здоровья одного из астронавтов NASA отложило выход в открытый космос двух американцев. По данным Bloomberg, по этой причине миссия Crew-11 может быть возвращена с МКС на Землю досрочно.

- За день произошло несколько ДТП с погибшими. В Волгоградской области в столкновении трех машин погибли семеро, в Калужской области и Приангарье погибли по четыре человека, в Коми перевернулся экскурсионный автобус с детьми, в Удмуртии с ДТП с двумя Lada Granta погибли двое.

- Москву засыплет снегом, но городские службы работают в усиленном режиме и будут убирать снег круглосуточно, сообщил заммэра города Петр Бирюков. Из-за снегопада в Тулу ограничен въезд большегрузов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 января

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной

Что случилось этой ночью: четверг, 8 января

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

 Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8082 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });