Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Michel Euler/AP/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил французских дипломатов за работу по возвращению на Родину их соотечественника Лорана Винатье, признанного в России иноагентом и обвиняемого в шпионаже.

"Наш соотечественник Лоран Винатье на свободе, он вернулся во Францию (...). Благодарю наших дипломатов за проведенную работу", - написал он в соцсети X.

Об обмене Винатье на задержанного во Франции по запросу США баскетболиста Даниила Касаткина сообщила ФСБ, отметив, что француз помилован президентским указом.

Винатье - консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая преследует цель "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Его задержали в России в начале июня 2024 года, как сообщал СКР, по подозрению в сборе данных о военной деятельности России. Однако 7 июня Замоскворецкий суд арестовал его по обвинению в уклонении от исполнении обязанностей иноагента (ч. 3 ст. 330.1 УК). В суде "Интерфаксу" сказали, что Лоран Винатье признает вину в неисполнении обязанностей иноагента.

Минюст признал француза иноагентом 21 июня 2024 года.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иностранных агентах.

20 августа 2025 года стало известно, что ранее осужденный Винатье стал фигурантом расследования о шпионаже. Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, 20 августа Лефортовский суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении в отношении "Винатье Л.К.Ж." срока содержания под стражей. До того об уголовном деле о Винатье о шпионаже не упоминалось.

В декабре 2025 года о возможности обменять Винатье президента Владимира Путина спросили на прямой линии. Он ответил, что ничего не слышал о деле француза, но пообещал изучить его.