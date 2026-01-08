Направлявшийся в Москву самолет Utair вернулся в Дубай по техническим причинам

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Самолет, вылетевший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании "Utair".

"В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Угрозы безопасности полета нет", - заявила компания.

Воздушное судно благополучно приземлилось в 18:37 по местному времени (в 17:37 по Москве).