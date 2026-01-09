После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ночного обстрела ВСУ без электричества и тепла остались более полумиллиона человек, около 200 тыс. - без воды.

"По результатам ночного обстрела противника Белгородской области по инженерной инфраструктуре на сегодня, на 6 часов утра, у нас без электроэнергии 566 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество. В первую очередь, это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тыс. человек без воды и водоотведения", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в пятницу утром.

Гладков добавил, что все аварийные бригады работают на местах. В ближайшее время будет проведено заседание оперативного штаба по ситуации в регионе.