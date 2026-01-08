В Волгоградской области в столкновении трех машин погибли семь человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись три автомобиля и погибли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ДТП на федеральной трассе Р-22 в Михайловском районе в месте поворота на населенный пункт Троицкий, поступило в 18:50.

Личности погибших устанавливается.

В областном управлении МВД уточнили, что столкнулись "УАЗ", "ВАЗ" и грузовик DAF с полуприцепом. Все погибшие - водитель и пассажиры "УАЗа". Микроавтобус перевозил работников местного предприятия, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.