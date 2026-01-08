Глава Грайворонского округа ранен в результате атаки дрона

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки дрона ранен глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков и отметил, что для Панкова это уже третье ранение.

Глава округа приехал в село Головчино, чтобы оценить последствия удара БПЛА по коммерческому объекту. В этот момент еще один беспилотник атаковал объект повторно.

Панкова доставили в Грайворонскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.