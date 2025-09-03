Поиск

Кремль надеется, что Трамп в переносном смысле говорил о "заговоре" против США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что слова президента США Дональда Трампа о "заговоре" между РФ, КНР и КНДР против Соединенных Штатов были использованы в переносном смысле, никто не строит никаких заговоров.

"Будем надеяться, что речь шла о каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никаких заговоров никто не строит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул, что отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китаем, КНДР и другими странами, взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов как ШОС, БРИКС и иными, осуществляются во благо, а не против кого-то.

"Принцип - это во благо народов наших стран, а не против третьих стран. Поэтому никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени. Есть желание и все ищут время и возможности, чтобы созидать во благо народов своих стран", - сказал Песков.

Минувшей ночью Трамп, комментируя начавшиеся в Пекине празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын готовят "заговор против США".

"Пусть у председателя КНР и замечательного народа Китая будет прекрасный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, в то время как вы вместе с ними готовите заговор против США", - написал американский президент в соцсети Truth Social.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября

Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 дронов ВСУ

26 поездов задерживаются в Ростовской области после падения беспилотника в районе одной из станций

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Что произошло за день: вторник, 2 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7091 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });