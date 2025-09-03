Кремль надеется, что Трамп в переносном смысле говорил о "заговоре" против США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что слова президента США Дональда Трампа о "заговоре" между РФ, КНР и КНДР против Соединенных Штатов были использованы в переносном смысле, никто не строит никаких заговоров.

"Будем надеяться, что речь шла о каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никаких заговоров никто не строит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул, что отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китаем, КНДР и другими странами, взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов как ШОС, БРИКС и иными, осуществляются во благо, а не против кого-то.

"Принцип - это во благо народов наших стран, а не против третьих стран. Поэтому никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени. Есть желание и все ищут время и возможности, чтобы созидать во благо народов своих стран", - сказал Песков.

Минувшей ночью Трамп, комментируя начавшиеся в Пекине празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын готовят "заговор против США".

"Пусть у председателя КНР и замечательного народа Китая будет прекрасный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, в то время как вы вместе с ними готовите заговор против США", - написал американский президент в соцсети Truth Social.