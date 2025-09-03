Больше тысячи машин скопилось в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число машин перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту достигло 1010 в среду днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 375 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 635 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Керчи превышает два часа, со стороны Тамани - час.

Предыдущий раз больше тысячи машин в очередях на досмотр перед Крымским мостом наблюдалось 1 сентября, большая часть из них ожидала со стороны Краснодарского края.