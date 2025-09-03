Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация идеи изъятия замороженных российских активов в пользу Украины нанесет огромный вред всей мировой экономике, усилит экономический сепаратизм.

"Те, кто поумнее, не хотят (изымать активы в пользу Украины - ИФ), это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности, и нанесет, без всякого сомнения, огромный вред всей мировой экономике", - сказал Путин журналистам в Пекине.

По его словам, в мире уже создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов.

"А в этом случае, такой сепаратизм экономический будет только усиливаться, и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен", - заявил президент РФ.