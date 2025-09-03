Тема очередных антироссийских санкций на саммите ШОС почти не обсуждалась

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В рамках саммита ШОС тема 19-го пакета антироссийских санкций ЕС не обсуждалась, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали. Почему? Да потому что, честно говоря, нас не очень касается. События на Украине - это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

