Поиск

Тема очередных антироссийских санкций на саммите ШОС почти не обсуждалась

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В рамках саммита ШОС тема 19-го пакета антироссийских санкций ЕС не обсуждалась, сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали. Почему? Да потому что, честно говоря, нас не очень касается. События на Украине - это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Новость дополняется

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Президент РФ предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи с ним

Путин назвал позитивными результаты визита в Китай

Главу киноклуба "Ельцин Центра" не стали штрафовать по делу о дискредитации ВС

Восточный экономический форум - 2025

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });