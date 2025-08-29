Поиск

ЕС рассматривает введение вторичных санкций против РФ по образцу США

Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз рассматривает введение против России вторичных санкций, схожих с теми, которые уже ввели США, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы работаем над новым пакетом мер, и на столе лежат несколько вариантов. Конечно, сильнее всего их (Россию - ИФ) заденут любые санкции против энергетического сектора и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы", - сказала она в пятницу журналистам в Копенгагене в преддверии неформальной встречи министров обороны ЕС.

Кроме того, по словам Каллас, рассматриваются "финансовые ограничения, которые серьезно затрудняют (России - ИФ) доступ к капиталу".

Ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники также сообщал, что страны ЕС рассматривают включение вторичных санкций в отношении России в 19-й санкционный пакет.

"Евросоюз обдумывает введение вторичных санкций, чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже существующие карательные меры блока против Москвы", - передавало агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.


Кая Каллас ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 29 августа

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16

Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву

Что произошло за день: четверг, 28 августа

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7047 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });