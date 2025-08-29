ЕС рассматривает введение вторичных санкций против РФ по образцу США

Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз рассматривает введение против России вторичных санкций, схожих с теми, которые уже ввели США, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы работаем над новым пакетом мер, и на столе лежат несколько вариантов. Конечно, сильнее всего их (Россию - ИФ) заденут любые санкции против энергетического сектора и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы", - сказала она в пятницу журналистам в Копенгагене в преддверии неформальной встречи министров обороны ЕС.

Кроме того, по словам Каллас, рассматриваются "финансовые ограничения, которые серьезно затрудняют (России - ИФ) доступ к капиталу".

Ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники также сообщал, что страны ЕС рассматривают включение вторичных санкций в отношении России в 19-й санкционный пакет.

"Евросоюз обдумывает введение вторичных санкций, чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже существующие карательные меры блока против Москвы", - передавало агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.



