Порядка 770 тыс. иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц МВД РФ

До 10 сентября они еще могут урегулировать свой правовой статус пребывания в России, далее наступят юридические последствия

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В реестре контролируемых лиц МВД, по данным на 1 сентября, находились 770 тыс. иностранных граждан, которые не урегулировали свой правовой статус пребывания на территории РФ, из них треть - женщины и дети, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

В Москве с 1 сентября начнется эксперимент по учету мигрантов через приложение

"Срок, который предоставлен этим гражданам для приведения в законное русло их пребывания здесь, ограничивается 10 сентября", - сказал Горовой агентству "на полях" ВЭФ-25.

Он уточнил, что "с 10 сентября наступают уже юридические последствия по отношению к этим гражданам, вплоть до выдворения из нашей страны".

Реестр контролируемых лиц заработал в РФ в начале февраля. В него вносят незаконно находящихся в России иностранцев.

МВД РФ
