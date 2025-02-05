В России заработал реестр контролируемых лиц для иностранцев

Состоящие в реестре граждане подпадут под ряд запретов, среди которых оформление брака, покупка недвижимости и сдача на права

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Незаконно находящихся в РФ иностранных граждан с 5 февраля 2025 года будут вносить в реестр контролируемых лиц и ограничивать в правах вплоть до высылки, сообщили в пресс-центре МВД России.

"С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции", - сказали в министерстве.

В полиции пояснили, что подлежащие высылке иностранцы будут включены в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из страны либо до урегулирования своего правового положения в России.

Причины внесения в реест

Как сообщили в МВД, в реестр будут вносить иностранцев в связи с истечением срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, сокращение срока временного пребывания.

Также причиной для внесения в реестр являются сведения о передаче по реадмиссии в Россию иностранного гражданина при отсутствии законных оснований для его нахождения в России; об аннулировании визы (в том числе электронной), разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство; о принятии решения об отказе в рассмотрении ходатайства о признании беженцем, об отказе в признании беженцем, об отказе в предоставлении временного убежища, о лишении временного убежища или статуса беженца, об утрате временного убежища или статуса беженца; об истечении 72-х часов пребывания иностранного гражданина, находящегося в качестве пассажира на борту круизного судна или парома, имеющих разрешения на пассажирские перевозки; решение о прекращении российского гражданства при отсутствии законных оснований для нахождения на территории России; о назначении административного наказания в виде административного выдворения; о принятии решения о депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда, ограничении выезда; о незаконном пересечении государственной границы РФ; о вступлении в силу обвинительного приговора суда о признании иностранного гражданина виновным в совершении преступления.

Что запрещается включенным в реест

Включенным в реестр контролируемых лиц иностранцам запрещается:

- изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел;

- выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо проживает (пребывает);

- приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;

- заключать брак;

- учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

- открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

Также, заявили в МВД, будет невозможен прием незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады.

"Предусматривается ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения", - подчеркнули в министерстве.

Что грозит на неисполнение запретов

Внесенный в реестр контролируемых лиц иностранец обязан, согласно предписанию о явке, прибыть в установленный срок в МВД.

"В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения контролируемым лицом ограничений и запретов в отношении него будет принято решение о депортации и помещении в специальное учреждение территориального органа МВД России", - отметили в полиции.

Как проверить наличие гражданина в реестре

Согласно информации ведомства, граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре в формате "запрос-ответ" через интерактивную форму на официальном сайте МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

"С этой информацией смогут ознакомиться любые заинтересованные физические и юридические лица путем ввода в специальную форму фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, серии, номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность. В ответ будет выдаваться сообщение о нахождении человека в реестре или об отсутствии сведений о нем. Сведения на сайте обновляются каждые 4 часа", - заявили в министерстве.

Штрафы за оказание услуг

Вступает в силу административная ответственность для физических и юридических лиц за оказание услуг иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц (не урегулировавших свой правовой статус и подлежащих высылке).

"Размер штрафа составит для граждан от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 35 до 50 тысяч рублей, для компаний - от 400 до 500 тысяч рублей", - сказали в Главном управлении по вопросам миграции министерства.

В МВД отметили, что режим высылки применяется к иностранному гражданину со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. "Иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из такого реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД России", - резюмировали в полиции.