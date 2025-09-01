Поиск

В Москве с 1 сентября начнется эксперимент по учету мигрантов через приложение

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области с 1 сентября начнется эксперимент по учету местонахождения иностранных граждан, приехавших в Россию для работы, через приложение "Амина", экспериментальный режим призван заменить действующий порядок миграционного учета.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Многофункционального миграционного центра Москвы (ММЦ), гражданам Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины, которые приезжают в Москву и Московскую область для работы, необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение "Амина".

Приложение, как отмечается в сообщении, "упростит постановку на учет иностранных граждан, что сделает соблюдение миграционного законодательства еще более удобным для добросовестных иностранцев". "Амина" позволит зарегистрироваться по адресу Многофункционального миграционного центра (ММЦ) и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте проживания и о его смене через приложение.

Установить приложение иностранные граждане должны самостоятельно, для авторизации необходима действующая карта иностранного гражданина. Для ее оформления нужно обращается в ММЦ. В случае её утраты, авторизацию можно пройти по паспортным данным.

Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. "Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, иностранному гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел, либо ММЦ не требуется", - уточняют в центре.

В случае отсутствия более трех рабочих дней сведений о геолокации с даты последнего мониторинга иностранный гражданин снимается с учета по адресу ММЦ.

"После старта эксперимента нарушение условий мониторинга может стать основанием для внесения сведения об иностранном гражданине в Реестр контролируемых лиц", - уточнили в ММЦ.

В случае постановки на миграционный учет в регионе за пределами проведения эксперимента или выезда из страны иностранный гражданин снимается с учета ММЦ.

Азербайджан Казахстан МВД России Таджикистан
