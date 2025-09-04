Обсуждение роста норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения ремонтов НПЗ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждение темы повышения норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения нефтяными компаниями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сначала в полном объеме нужно завершить плановые ремонты этого года. После этого может идти речь (о возвращении к теме - ИФ)", - сказал он.

"Нефтяники с пониманием относятся к нашим инициативам. Мы считаем, что баланс спроса тут должен быть учтен", - добавил замглавы ведомства.

"Есть мнение, что повышенный норматив будет не постоянным, а временным - только на высокий сезон. С апреля или мая и по сентябрь, например. Но очевидно, что это уже может быть только со следующего года. Временное повышение норматива - еще предмет для обсуждений. Исключительно в логике того, что в высокий сезон необходимо поддержать аграриев и граждан", - добавил Королев.