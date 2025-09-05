Красноярский аэропорт Черемшанка возобновил прием воздушных судов после ЧП с Ил-76

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Черемшанка города Красноярска в пятницу возобновил прием воздушных судов, который был приостановлен в связи с аварийной посадкой Ил-76, сообщили "Интерфаксу" в АО "КрасАвиаПорт" (оператор аэропорта).

"Сегодня утром начали принимать судна на прилет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на 3 сентября Ил-76 совершил аварийную посадку в Черемшанке.

Красноярск обслуживают два аэропорта - международный аэропорт Красноярск и расположенный в нескольких километрах от него Черемшанка, ориентированный на местные воздушные линии и обслуживание транзитных воздушных судов.