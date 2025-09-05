Белоусов провел встречу с главой Генштаба Ливийской национальной армии Хафтаром

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Генштаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром, сообщило российское оборонное ведомство в пятницу.

"В ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что Белоусов поздравил Хафтара с назначением на должность начальника генерального штаба и присвоением воинского звания генерал-полковник.

"Безусловно, это признание вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны", - процитировали Белоусова в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ поздравил также брата Халеда Хафтара Саддама с назначением на должность заместителя командующего Ливийской национальной армией и присвоением воинского звания генерал-полковник, а также пожелал крепкого здоровья и успехов командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Белоусов заявил, что переговоры проходят в развитие встречи президента РФ Владимира Путина и командующего Ливийской национальной армией. Она состоялась 9 мая в ходе праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сказано в сообщении.

"Генерал-полковник Халед Хафтар поблагодарил Андрея Белоусова за теплый прием и пожелал ему достижения поставленных целей и задач", - говорится в сообщении министерства.

"Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", - процитировали Хафтара в Минобороны РФ.