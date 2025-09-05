Поиск

Белоусов провел встречу с главой Генштаба Ливийской национальной армии Хафтаром

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Генштаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром, сообщило российское оборонное ведомство в пятницу.

"В ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что Белоусов поздравил Хафтара с назначением на должность начальника генерального штаба и присвоением воинского звания генерал-полковник.

В миреВС Судана обвинили силы Хафтара в атаках на пограничные посты на границе с ЛивиейЧитать подробнее

"Безусловно, это признание вашего большого вклада в укрепление обороноспособности страны", - процитировали Белоусова в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ поздравил также брата Халеда Хафтара Саддама с назначением на должность заместителя командующего Ливийской национальной армией и присвоением воинского звания генерал-полковник, а также пожелал крепкого здоровья и успехов командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Белоусов заявил, что переговоры проходят в развитие встречи президента РФ Владимира Путина и командующего Ливийской национальной армией. Она состоялась 9 мая в ходе праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сказано в сообщении.

"Генерал-полковник Халед Хафтар поблагодарил Андрея Белоусова за теплый прием и пожелал ему достижения поставленных целей и задач", - говорится в сообщении министерства.

"Этот визит очень полезен для нас. Мы смогли оценить весомый вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной стабильности", - процитировали Хафтара в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Андрей Белоусов Халед Хафтар Ливия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин считает, что участники СВО должны преподавать во всех российских школах

Россельхознадзор сообщил, что Россия не поставляла яйца в США

Россельхознадзор сообщил, что Россия не поставляла яйца в США

Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов

Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов
Дело сенатора Арашукова

Дело экс-сенатора Арашукова о даче взятки за условия в колонии поступило в суд

Дело экс-сенатора Арашукова о даче взятки за условия в колонии поступило в суд

Пилот погиб при крушении частного самолета в Подмосковье

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре подозреваемого в поджогах на ж/д инфраструктуре

Песков не знает, правдива ли информация СМИ о призыве Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ

Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Восточный экономический форум - 2025

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });